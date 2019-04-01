В роддоме Ферганы пытались продать 5-дневного младенца за $500

CA-NEWS (UZ) - Две медсестры отдела родильного дома при медицинском объединении Узбекистанского района Ферганской области пытались продать новорожденного ребенка, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Работницы роддома были задержаны с поличным при получении 500 долларов США у гражданки М.Р. за продажу 5-дневного ребенка гражданки Г.Т., говорится в сообщении.

Задержание произвели сотрудники Ферганского областного управления и Кокандского районного отдела Департамента совместно с правоохранительными органами.

В отношении медсестер возбуждено уголовное дело, ведется следствие.