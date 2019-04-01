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  1 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане названы сроки введения всеобщего декларирования

CA-NEWS (KZ) -  Сегодня, 1 апреля в комитете государственных доходов Министерства финансов Казахстана назвали предполагаемые сроки введения всеобщего декларирования доходов для разных категорий казахстанцев, передает Kazakhstan Today.

Пресс-служба комитета сообщает, что на первом этапе, с 1 января 2021 года, предлагается начать декларирование с государственных служащих и их супругов, а также лиц, приравненных к ним и их супругов. На втором этапе, с 1 января 2023 года, - работники государственных предприятий (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и так долее) и их супруги. На третьем этапе, с 1 января 2024 года, - руководители и учредители юридических лиц и их супруги, индивидуальные предприниматели и их супруги. На четвертом этапе, с 1 января 2025 года, - оставшиеся категории населения.

Итоги каждого этапа "будут анализироваться, выявляться проблемные вопросы и приниматься меры по совершенствованию законодательства, методологии и информационных систем.

В ведомстве отметили, что действующим законодательством предусмотрено внедрение всеобщего декларирования для граждан Казахстана с 1 января 2020 года.

В настоящее время готовятся поправки в законодательство РК по поэтапному введению всеобщего декларирования. Они будут внесены на рассмотрение в парламент в установленном порядке.

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