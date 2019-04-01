Узбекистан и ЕС обсудили проблемы Афганистана и Приаралья

CA-NEWS (UZ) - 1 апреля 2019 года министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял делегацию Европейского союза в составе Специального представителя по Центральной Азии Питера Буриана и Специального посланника по Афганистану Роланда Кобиа.

На встрече обсуждены состояние и перспективы многопланового взаимодействия между Узбекистаном и Евросоюзом, в том числе практические вопросы сотрудничества в реализации проектов, направленных на социально-экономическое возрождение Афганистана и комплексное решение проблем Приаралья, сообщает МИД.

Представители ЕС высоко оценили ход и первые результаты происходящих в Узбекистане масштабных преобразований, которые открывают новые перспективы для дальнейшего развития двусторонних связей в политической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной, культурно-гуманитарной и других областях.

Стороны обменялись мнениями по графику и повестке дня предстоящих в 2019 году совместных мероприятий.