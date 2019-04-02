Министр образования Узбекистана подал иск о защите чести и достоинства против журналиста

CA-NEWS (UZ) - Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов подал в суд на официальное издание одной из пяти зарегистрированных политических партий - Либерально-демократической партии Узбекистана (UzLiDep) - газету «XXI век».

В своём иске министр Шерзод Шерматов просит суд защитить его честь, достоинство и деловую репутацию, а также возместить моральный ущерб, нанесённый ему газетой «XXI век». Издание опубликовало 17 января 2019 года статью под заголовком «Как министр понимает свободу прессы?» под авторством журналиста Махмуда Саъдий.

Известный журналист Махмуд Саъдий в своей статье обвинил министра народного образования в том, что тот не читает газеты и пытается контролировать деятельность журналистов.

«Я не отказываюсь от своих слов и считаю, что министр является врагом политики открытости, проводимой президентом», - сказал журналист.

По мнению министра, редакция и автор статьи «не проверяли правдивость своих утверждений».

Газета «XXI век» сообщила, что ранее опубликовала опровержение Шерзода Шерматова на эту статью.

«Мы дали одинаковые возможности для журналиста и министра. Но даже после публикации опровержения, министр подал на нас в суд и это выглядит, как придирчивость, несоответствующая государственному деятелю. Мы верим, что суд признает доводы «тонкокожего министра» необоснованными», - сказал представитель газеты.

Ожидается, что суд рассмотрит дело 3 апреля в Мирабадском районном межрайонном суде по гражданским делам города Ташкента.