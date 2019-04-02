Правительство Узбекистана поддержит одаренных детей из социально нуждающихся семей

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане утверждено Положение о порядке материальной и моральной поддержке одаренных детей из социально нуждающихся семей в получении ими непрерывного образования

Согласно документу, материальная и моральная поддержка одаренных детей из социально нуждающихся семей в получении ими непрерывного образования будет осуществляться региональными межведомственными советами по делам молодежи.

Для поддержки детей ежегодно до 1 июня в первичные организации Союза молодежи Узбекистана и махалли вместе с письменными рекомендациями подаются следующие документы:

- документы, подтверждающие достижения учащихся (при их наличии);

- копии паспортов или свидетельств о рождении учащихся и членов их семей;

- копии документов, подтверждающих их инвалидность (при их наличии);

- копии документов, подтверждающих потерю кормильца (при их наличии).

Документы изучаются ежегодно до 10 июня межведомственными советами и до 15 июня представляются в областные советы.

Решения о поддержке принимаются ежегодно до 30 июня.