РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Полиция ФРГ задержала 9 граждан Таджикистана по подозрению в подготовке теракта

CA-NEWS (TJ) -  Посольство Таджикистана в Берлине потребовало у силовых структур Германии разъяснить причину задержания девяти таджикистанцев. Об этом Радио Озоди сообщил глава таджикской дипмиссии в ФРГ Сохибназар Гайратшо.

Сотрудники полиции ФРГ 29 марта задержали на западе страны 11 человек, в том числе 9 граждан Таджикистана по подозрению в подготовке теракта, сообщил Bild. По данным таблоида, 1 апреля все они были отпущены на свободу, но расследование в отношении них продолжается.

«Власти Германии должны были ставить нас в известность об аресте наших соотечественников. Но этого не произошло. Мы отправили официальный запрос и властям города Дюссельдорф, где произошло задержание», - заявил посол Таджикистана в ФРГ. По его словам, все эти дни таджикские дипломаты всю информацию получали только из прессы.

«Нам известно, что сегодня задержанные граждане Таджикистана отпущены на свободу, но расследование будет продолжено. В ходе обысков у них не обнаружили ни взрывчатых веществ, ни оружия», - отметил Сохибназар Гайратшо.

Посол Таджикистана сказал, что поводом для задержания стал инцидент в Эссене, где 19-летний водитель из Таджикистана на большой скорости въехал в пешеходную зону. В этом инциденте никто не пострадал. Водитель был задержан. Полиция провела спецоперацию, в ходе которой по подозрению в терроризме были задержаны 11 человек – девять граждан Таджикистана, а также граждане Турции и Германии. Как сообщили знакомые с инцидентом таджикистанцы, полиция задержала тех, кто находился на связи с задержанным водителем.

По информации немецких СМИ, некоторых из задержанных подозревают в связях с террористической группировкой «Исламское государство» и подготовке «серьезного антигосударственного преступления».

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Казани открывается выставка, посвященная Золотой Орде
  • Узбекистан и ЕС обсудили проблемы Афганистана и Приаралья
  • ЦИК Украины официально объявила о втором туре президентских выборов
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×