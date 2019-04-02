Полиция ФРГ задержала 9 граждан Таджикистана по подозрению в подготовке теракта

CA-NEWS (TJ) - Посольство Таджикистана в Берлине потребовало у силовых структур Германии разъяснить причину задержания девяти таджикистанцев. Об этом Радио Озоди сообщил глава таджикской дипмиссии в ФРГ Сохибназар Гайратшо.

Сотрудники полиции ФРГ 29 марта задержали на западе страны 11 человек, в том числе 9 граждан Таджикистана по подозрению в подготовке теракта, сообщил Bild. По данным таблоида, 1 апреля все они были отпущены на свободу, но расследование в отношении них продолжается.

«Власти Германии должны были ставить нас в известность об аресте наших соотечественников. Но этого не произошло. Мы отправили официальный запрос и властям города Дюссельдорф, где произошло задержание», - заявил посол Таджикистана в ФРГ. По его словам, все эти дни таджикские дипломаты всю информацию получали только из прессы.

«Нам известно, что сегодня задержанные граждане Таджикистана отпущены на свободу, но расследование будет продолжено. В ходе обысков у них не обнаружили ни взрывчатых веществ, ни оружия», - отметил Сохибназар Гайратшо.

Посол Таджикистана сказал, что поводом для задержания стал инцидент в Эссене, где 19-летний водитель из Таджикистана на большой скорости въехал в пешеходную зону. В этом инциденте никто не пострадал. Водитель был задержан. Полиция провела спецоперацию, в ходе которой по подозрению в терроризме были задержаны 11 человек – девять граждан Таджикистана, а также граждане Турции и Германии. Как сообщили знакомые с инцидентом таджикистанцы, полиция задержала тех, кто находился на связи с задержанным водителем.

По информации немецких СМИ, некоторых из задержанных подозревают в связях с террористической группировкой «Исламское государство» и подготовке «серьезного антигосударственного преступления».