В Туркменистане начали требовать предоставить данные о родственниках на флешках

CA-NEWS (TM) - В госучреждениях Туркменистана от сотрудников требуют информацию о трех поколениях родственников теперь в электронном виде, а также с указанием адреса проживания.

Корреспондент Азатлыка в Ашхабаде попытался выяснить подробности новых требований:

- На днях появилось требование в организациях, обновить данные о родственниках и предках в трех поколениях (уч арка маглуматы). Их обновляют каждый год, как будто предки изменятся. Но в этом году требуют сдать маглумат вместе с флешкой.

По словам корреспондента, к требованию предоставить информацию о родственниках в электронном виде добавилось еще одно, касающееся уточнения адреса проживания предков:

- При этом потребовали уточнить, на какой улице в Газанджике жила прабабушка в 1800 году... Это привело моего знакомого в величайшее изумление. Жена посоветовала ему написать "в юрте номер 25".

Официально пока не удалось подтвердить наличие данных требований в госучреждениях Туркменистана.

Сведения о родственниках в трех поколениях являются обязательным требованием во всех государственных учреждениях Туркменистана.

Процедурой предусмотрено заполнение специальных бланков для устройства на работу, записи ребенка в школу или детский сад.

При заполнении бланка необходимо указать имя, дату и место рождения, степень родства, место работы, а также наличие или отсутствие судимости родственников в трех поколениях.

Список требуемых документов также включает справку с места жительства, копию паспорта или свидетельства о рождении, медсправку, фотографию, а также информация о родственниках в трех поколениях (уч арка маглуматы).

Накануне сообщалось о том, что в списках сотрудников некоторых госпредприятий Туркменистана появилась графа национальность. Как сообщил 11 марта корреспондент Азатлыка в Ашхабаде, новое требование касается, в частности, организаций, относящихся к сфере торговли и транспорта. Осенью прошлого года, сотрудников силовых структур страны, обязали указывать в документах туркменскую национальность.​