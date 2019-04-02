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  2 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Семее при пожаре скончались двое детей

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане, в поселке Холодный ключ близ города Семей при пожаре скончались двое детей 2012 и 2015 годов рождения, сообщает комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

В14:19 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме.

По прибытии пожарных на место пожара было установлено, что в квартире на первом этаже в гостиной горела мебель на площади 5 кв. м. В ходе тушения пожара, в ванной комнате были обнаружены тела двоих детей 2012 и 2015 годов рождения.

По предварительным данным, дети из-за сильного задымления отравились угарным газом. Родителей дома не было.

Также пожарные эвакуировали двух жильцов-соседей с места пожара. Пожар локализован в 14:56 и ликвидирован в 15:12. Причина пожара устанавливается.

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