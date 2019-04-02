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  2 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Швеции госпитализирован ярый критик Ислама Каримова, имам Обидхон-кори Назаров

CA-NEWS (UZ) -  Известный узбекский имам Обидхон-кори Назаров, получивший политическое убежище в Швеции, был госпитализирован в тяжелом состоянии. По словам близких, причиной госпитализации стало попадание инфекции в легкие. В настоящее время Назаров находится в реанимационном отделении одной из шведских больниц, передает centralasian.org.

61-летний Обидхон-кори Назаров был госпитализирован в шведскую больницу в тяжелом состоянии три дня назад.

– В одну сторону легких попала инфекция. Он не впадал в кому, сейчас находится в реанимации. Его ввели в медикаментозный сон. Но врачи говорят, что сегодня его выведут из состояния сна, – сказал 1 апреля Довудхон Назаров, сын имама Обидхона-кори Назарова.

Напомним, что в феврале 2012 года узбекский имам Обидхон-кори Назаров подвергся нападению. Киллер настиг его в подъезде дома, где жил имам, и выстрелил ему в голову. Целых пять лет он находился в коме. Однако в феврале 2017 года имам вышел из состояния комы и все это время находился под защитой полиции.

Обидхон-кори Назаров, считавшийся ярым критиком ныне покойного президента Ислама Каримова, был обвинен узбекскими спецслужбами в причастности к религиозному течению «ваххабизм» в Узбекистане.

Согласно обвинительному заключению, представленному суду шведскими следователями, покушение на узбекского имама совершил подосланный киллер Юрий Жуковский, имевший гражданство Узбекистана и России.

В 2015 году Жуковский был приговорен к 18 годам тюрьмы. Однако семья имама обжаловала этот приговор. В марте 2016 года суд шведского города Сундсваль приговорил Жуковского к пожизненному заключению.

Обидхон-кори Назаров был одним из самых популярных имамов в Центральной Азии в начале 90-х годов прошлого века.

В своих проповедях он говорил не только о религии, но и о социальных, экономических проблемах, а также о нарушениях прав человека в Узбекистане.

В отличие от других имамов он старался сохранить свой независимый статус.

Вскоре администрация ныне покойного президента Каримова начала видеть в нем опасность светскому режиму в стране.

В 1998 году Назарова обвинили в экстремизме, целый год он был вынужден скрываться в Ташкенте.

Затем Обидхон-кори Назаров переехал в Казахстан и спустя 8 лет при помощи УВКБ ООН смог получить политическое убежище в Швеции.

Даже после эмиграции в Швецию имам не перестал критиковать власти Узбекистана и повысил свою активность в Интернете.

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