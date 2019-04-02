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  2 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Асет Магауов снова назначен вице-министром энергетики Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  Постановлением правительства Республики Казахстан Магауов Асет Маратович назначен на должность вице-министра энергетики РК, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Б. Акчулаков освобожден от занимаемого поста согласно поданному заявлению.

А. Магауов родился 28 ноября 1972 года в поселке Кульсары Атырауской области. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина, проходил стажировку в Международном Валютном Фонде и Азиатском Банке Развития.

Трудовую деятельность начал в 1994 году. В разные годы работал в АО «Тенгизмунайгаз», ЗАО «ННК «Казахойл», АО «НК «Транспорт нефти и газа», АО «НК «КазМунайГаз», ТОО «Тенгизшевройл», АО «Мангистаумунайгаз». В 2008–2010 гг. — вице-министр энергетики и минеральных ресурсов РК; 2010–2011 гг. — вице-министр нефти и газа РК; 2016–2017 гг. — вице-министр энергетики РК. С декабря 2017 года занимал должность генерального директора Ассоциации KAZENERGY.

Магауов ранее уже занимал должность вице-министра энергетики.

В октябре 2017 года действующий тогда премьер-министр Бакытжан Сагинтаев раскритиковал ведомство из-за дефицита бензина АИ-92 в стране. Президент объявил выговор министру энергетики Канату Бозумбаеву, а вице-министра энергетики Асета Магауова и вице-президента АО НК "КазМунайГаз" Данияра Берлибаева освободили от занимаемых должностей.

Кроме того, Постановлением Правительства Республики Казахстан Абылкасымова Мадина Ерасыловна освобождена от должности первого вице-министра национальной экономики РК в связи с переходом на другую работу.

Приказом министра культуры и спорта РК Бораш Куат Кахарманулы освобожден от должности председателя Комитета языковой политики.

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