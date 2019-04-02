Премьер-министр Монголии принял постоянного представителя ВОЗ

CA-NEWS (MNG) - 29 марта в Монголии премьер-министр У.Хурэлсух принял принял постоянного представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктора Сергея Диордица, информирует Монцамэ.

На встрече Сергей Диордица сказал, что Всемирная организация здравоохранения, путём внесения существенных изменений в свою политику для стран Западной части Тихого океана, планирует сосредоточить внимание оказанию технической помощи при возникновении неотложных и особых обстоятельств, вспышки неинфекционных заболеваний, и решении актуальных вопросов в области охраны здоровья.

Доктор также сообщил, что что д-р Такэси Касай, новоназначенный директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана ВОЗ, пожелал встретиться с Премьер-министром У.Хурэлсухом во время своего визита в Монголию в июне этого года.

Премьер-министр У.Хурэлсух, со своей стороны, выразил готовность к многостороннему сотрудничеству с Всемирной организацией здравоохранения, чтобы развивать сектор здравоохранения и решить его актуальные вопросы.