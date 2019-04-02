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  2 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Экс-аким Костаная, осуждённый за взятки, получил условно-досрочное освобождение

CA-NEWS (KZ) -  1 апреля в Казахстане судебная коллегия по уголовным делам Костанайского областного суда удовлетворила ходатайство осуждённого бывшего акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова и его защитника об условно-досрочном освобождении, сообщила пресс-служба Костанайского областного суда.

В пресс-службе суда сообщили, что на основании абзаца второго части 1 статьи 72 УК РК удовлетворено в части применения условно-досрочного освобождения.

Представитель колонии-поселения Алиев отметил, что экс-аким характеризуется только с положительной стороны, у него только поощрения – первая положительная степень поведения.

На данный момент неотбытый срок Ахметжанова составляет 2 года, 7 месяцев, 4 дня. Он заявил, что готов оплатить штраф, который бы составил более 600 тысяч тенге, но также попросил назначить ему выход на свободу по УДО. Судья назначила ему пробационный контроль. Постановление является окончательным и обжалованию в кассации не подлежит, передает «Наша газета».

"Я не совсем доволен постановлением. Я хотел выйти на штраф, а меня опять во всём ограничили", – прокомментировал решение экс-аким.

В апреле 2016 года Ахмедбека Ахметжанова приговорили за получение взятки в крупном размере к 13 годам лишения свободы по "большому акиматовскому делу" с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

В июне 2017 года Верховный суд всё же сократил бывшему акиму срок, причём сразу вдвое, исключив из его дела наиболее тяжкую статью – "Получение взятки в особо крупном размере".

В июле прошлого года он ходатайствовал о замене оставшегося срока штрафом, но получил отказ. 5 февраля 2019 года суд оставил без рассмотрения ходатайство экс-акима Костаная о досрочном освобождении.

Не согласившись с данным постановлением суда, осуждённый и его адвокат подали жалобы об отмене постановления и вынесении нового постановления об удовлетворении ходатайства.

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