В Якутии осудили организаторов канала нелегальной миграции из Узбекистана

- Узбекистан, происшествия
- 10:56, 02 апреля 2019
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CA-NEWS (UZ) - Якутский городской суд вынес приговор организаторам канала нелегальной миграции из Узбекистана, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Якутии.
Как сообщили в ведомстве, летом 2017 года сотрудники ФСБ и МВД в ходе совместного рейда нашли на участке поселка Маган нелегальных мигрантов, живущих в самостроях. Суд установил, что выходец из Южной Осетии получил в аренду от местного жителя участок в восемь гектаров и организовал там строительство сооружений для рабочих. Мужчина договорился с одной из гражданок Узбекистана, чтобы та привлекла соотечественников, узнал суд.
"По данным следствия, Х. и К. умышленно решили организовать незаконное пребывание вышеуказанных иностранных граждан на территории России для дальнейшего использования их в качестве рабочей силы", - сообщили в ФСБ.
Суд признал их виновными в организации незаконной миграции и назначил по 4 года лишения свободы условно.
Выявленных нелегальных мигрантов депортировали из Якутии.