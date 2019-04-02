В Якутии осудили организаторов канала нелегальной миграции из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Якутский городской суд вынес приговор организаторам канала нелегальной миграции из Узбекистана, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Якутии.

Как сообщили в ведомстве, летом 2017 года сотрудники ФСБ и МВД в ходе совместного рейда нашли на участке поселка Маган нелегальных мигрантов, живущих в самостроях. Суд установил, что выходец из Южной Осетии получил в аренду от местного жителя участок в восемь гектаров и организовал там строительство сооружений для рабочих. Мужчина договорился с одной из гражданок Узбекистана, чтобы та привлекла соотечественников, узнал суд.

"По данным следствия, Х. и К. умышленно решили организовать незаконное пребывание вышеуказанных иностранных граждан на территории России для дальнейшего использования их в качестве рабочей силы", - сообщили в ФСБ.

Суд признал их виновными в организации незаконной миграции и назначил по 4 года лишения свободы условно.

Выявленных нелегальных мигрантов депортировали из Якутии.