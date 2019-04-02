Федерации хоккея России и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве

CA-NEWS (UZ) - Федерации хоккея России и Узбекистана заключили меморандум о сотрудничестве. Подписи под документом поставили президент ФХР Владислав Третьяк и президент Федерации хоккея Узбекистана Бахтиёр Фазылов, сообщил сайт "Чемпионат".



Соглашение определяет принципы дальнейшего сотрудничества в различных направлениях — проведение товарищеских матчей по хоккею, соревнований между детско-юношескими командами двух стран и иных мероприятий. Соглашение также предусматривает содействие в реализации программ подготовки судей и тренеров, организации и проведении научно-методических конференций и семинаров.

В рамках встречи стороны обсудили тему детско-юношеского хоккея. Федерация хоккея России выразила готовность передать коллегам свои наработки по Национальной программе подготовки хоккеистов «Красная машина».

Кроме того участники встречи обсудили вопрос участия хоккейного клуба «Ташкент» в чемпионате ВХЛ — Кубке Шёлкового пути и договорились о сотрудничестве в реализации этой задачи.