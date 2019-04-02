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  2 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мигранты в 2018 году перевели из России в Узбекистан почти $4 млрд

CA-NEWS (UZ) -  Денежные переводы физических лиц из России в Узбекистан в 2018 году выросли на 1,4% и составили $3,963 млрд, сообщила в понедельник,1 апреля, пресс-служба Центробанка республики.

"Объем денежных переводов в Узбекистан из России в 2018 году составил $3,963 млрд", - говорится в сообщении. По данным регулятора, по сравнению с 2017 годом рост объема переводов составил 1,4%. Объем переводов из Узбекистана в РФ составил в 2018 году $402,2 млн против $346,3 млн годом ранее (рост на 16%).

Как и прежде, Россия занимает первое место в трансфертных денежных переводах физических лиц в Узбекистан. По данным ЦБ, в минувшем году в Узбекистан физические лица перевели всего $5,114 млрд, что на 0,4% больше, чем в 2017 году.

По официальным данным, за пределами Узбекистана, население которого составляет 33 млн человек, постоянно работает примерно 20% трудоспособного населения, 85% из них - в России, сообщает ТАСС.

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