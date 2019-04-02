Синдзо Абэ: материалы о выборе названия новой эры останутся конфиденциальными в течение 30 лет

- Азия и мир, общество
- 11:10, 02 апреля 2019
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CA-NEWS (CA) - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил мнение, что правительство будет хранить конфиденциальность документов, имеющих отношение к выбору названия новой календарной эпохи Рэйва, в течение примерно 30 лет.
Абэ сказал об этом в телевизионной программе NHK вечером 1 апреля.
По словам премьер-министра, примерно 30-летний период конфиденциальности будет в принципе необходим из соображений защиты репутации лиц, которые предложили выбранный и другие варианты названия.
Абэ также отметил, что он впервые услышал предложенное название Рэйва в марте.
Истоки названия новой эры лежат в древнейшей японской поэтической антологии "Манъёсю".
Абэ сказал, что большинство участников процесса выбора названия выступали за то, чтобы оно было взято из классической японской литературы.