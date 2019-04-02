РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Казахстан открывает пункты ветконтроля на границе с Россией и Кыргызстаном

CA-NEWS (KZ) -  Казахстан открывает пункты ветеринарного и санитарного контроля на границе с Россией и Кыргызстаном. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Омархан Сапаров, передает МИА «Казинформ».

«Благодаря активной работе ветеринарной и фитосанитарной служб РК в реестры других стран включены всего 2557 казахстанских предприятий-экспортеров, в том числе в реестр Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - 2212 предприятий РК. По аналогии с российскими пунктами предварительного уведомления Казахстан с этого месяца устанавливает 32 пункта ветеринарного и фитосанитарного контроля вблизи границ с государствами-членами ЕАЭС», - сообщил министр на заседании правительства.

По его словам, каждый пункт контроля технически оснащен для информационного взаимодействия с другими службами РК и с аналогичными службами граничащих государств-членов ЕАЭС. Также при каждом пункте контроля имеется передвижная лаборатория для проведения экспресс-анализов и современная печь (инсениратор) для уничтожения особо опасных грузов в случае невозможности возврата и высокого риска заражения территории страны.

«Усиление контроля на границе поможет сохранить ранее достигнутые успехи в вопросах признания страны благополучной по особо опасным болезням и получить признание благополучия по классической чуме свиней и гриппу птиц, что в свою очередь позволит расширить географию экспорта и нарастить объемы экспорта казахстанской продукции», - заключил он.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Центральный банк: внешний долг Узбекистана составил $17,3 миллиардов
  • Оборот глобального рынка электронной коммерции составил 29 триллионов долларов. Лидируют США, Япония и Китай
  • За год из России в Таджикистан доставлено 966 "грузов-200"
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×