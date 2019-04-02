Казахстан открывает пункты ветконтроля на границе с Россией и Кыргызстаном

CA-NEWS (KZ) - Казахстан открывает пункты ветеринарного и санитарного контроля на границе с Россией и Кыргызстаном. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Омархан Сапаров, передает МИА «Казинформ».

«Благодаря активной работе ветеринарной и фитосанитарной служб РК в реестры других стран включены всего 2557 казахстанских предприятий-экспортеров, в том числе в реестр Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - 2212 предприятий РК. По аналогии с российскими пунктами предварительного уведомления Казахстан с этого месяца устанавливает 32 пункта ветеринарного и фитосанитарного контроля вблизи границ с государствами-членами ЕАЭС», - сообщил министр на заседании правительства.

По его словам, каждый пункт контроля технически оснащен для информационного взаимодействия с другими службами РК и с аналогичными службами граничащих государств-членов ЕАЭС. Также при каждом пункте контроля имеется передвижная лаборатория для проведения экспресс-анализов и современная печь (инсениратор) для уничтожения особо опасных грузов в случае невозможности возврата и высокого риска заражения территории страны.

«Усиление контроля на границе поможет сохранить ранее достигнутые успехи в вопросах признания страны благополучной по особо опасным болезням и получить признание благополучия по классической чуме свиней и гриппу птиц, что в свою очередь позволит расширить географию экспорта и нарастить объемы экспорта казахстанской продукции», - заключил он.