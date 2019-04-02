В Северо-Казахстанской области эвакуированы 33 человека из-за угрозы подтопления

CA-NEWS (KZ) - 1 апреля в селе Каратау Северо-Казахстанской области из-за угрозы подтопления с 12 часов дня началась эвакуация людей, заявил на брифинге заместитель председателя комитета по чрезвычайным ситуациям Марат Кульдиков, передает informБюро.

Угроза подтопления наблюдается в Костанайской, Акмолинской, Карагандинской областях, а также в ВКО и СКО. Синоптики сообщают, что с 1 по 5 апреля в этих областях ожидается выпадение большого количества осадков. Это значительно может осложнить ситуацию.

По словам М. Кульдикова, на вертолёте КЧС эвакуировано 33 человека из 233, проживающих в этом селе. Людей доставили в школу, которая находится на возвышенности, и обеспечили питанием. На безопасное расстояние отогнали 2754 домашних животных. По Северному Казахстану из-за повышенного сброса воды из Селетинского водохранилища возможно подтопление села Каратау в Валихановском районе и окраин села Улыколь.

Он отметил, что уровень воды на Селетинском водохранилище составляет 218,8 млн кубометров при проектных 230 млн кубометров, то есть оно заполнено на 95%.

В КЧС отметили, что в Акмолинской области на месте прорыва Кенесаринской плотины выставлены три поста наблюдения – у самой плотины, близ села и в притоке реки Шартты в Кокшетау. Население Кокшетау, проживающее у русла реки, предупреждено. По состоянию на 18.00 уровень воды на плотине составляет 140 см при критических 180 см. За прошедшие сутки наблюдается снижение на 10 см.

По состоянию на 1 апреля 2019 года уровень воды в реке Жабай в Акмолинской области поднялся на полтора метра за сутки. До критического уровня остаётся ещё два метра. В Атбасар дополнительно направлены спасатели на борьбу с паводками.