Назарбаев приехал в Шамалган

CA-NEWS (KZ) - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с жителями села Шамалган в Алматинской области, сообщает корреспондент Тengrinews.kz.

На встрече перед историко-культурным центром "Атамекен" собралось более трех тысяч местных жителей.

Нурсултан Назарбаев родился 6 июля 1940 года в селе Чемолган Каскеленского района Алма-Атинской области Казахской ССР в семье Абиша и Альжан, которые работали в сфере сельского хозяйства.

На данный момент в селе проживает около 20 тысяч человек. Более половины из них трудоспособны, большинство работают на трех крупных предприятиях села. Здесь есть предприятия по производству мукомольной изделий, по производству натурального сока и по изготовлению мебели. В селе пять школ и два колледжа.