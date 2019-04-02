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  2 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Коканде попал в ДТП автомобиль, подаренный президентом страны отцу тройняшек
Предыстория: В Узбекистане очередная тройня, названная в честь президента, получила в подарок автомобиль

CA-NEWS (UZ) -  В городе Коканде два человека пострадала в результате аварии автомобиля "Cobalt", подаренного президентом Шавкатом Мирзиёевым отцу тройняшек Джасурбеку Мамадкулову. Фотографии ДПТ распространились в соцсетях.

Как сообщило Ферганское областное управление внутренних дел, авария при участии автомобиля Cobalt, на который нанесена надпись "Президент совгаси", ("Президентский подарок") произошла 31 марта в Коканде. Автомобиль столкнулся с легковушкой "Opel", в результате чего пострадали двое пассажиров Cobalt.

В Ферганском областном управление внутренних дел не уточнили, кто был виновником ДТП.

Напомним, 22 декабря 2018 года в семье Джасурбека и Муслимахон Мамадкуловых, проживающих в Коканде, родились трое сыновей-близнецов. Близнецов назвали - Шавкатом, Миромоном и Мирзиё в честь президента Шавката Миромоновича Мирзиёева. В январе родители тройняшек получили президентский подарок - автомобиль Cobalt.



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