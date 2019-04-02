В Коканде попал в ДТП автомобиль, подаренный президентом страны отцу тройняшек
- Узбекистан, происшествия
- 11:44, 02 апреля 2019
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|Предыстория: В Узбекистане очередная тройня, названная в честь президента, получила в подарок автомобиль
CA-NEWS (UZ) - В городе Коканде два человека пострадала в результате аварии автомобиля "Cobalt", подаренного президентом Шавкатом Мирзиёевым отцу тройняшек Джасурбеку Мамадкулову. Фотографии ДПТ распространились в соцсетях.
В Ферганском областном управление внутренних дел не уточнили, кто был виновником ДТП.
Напомним, 22 декабря 2018 года в семье Джасурбека и Муслимахон Мамадкуловых, проживающих в Коканде, родились трое сыновей-близнецов. Близнецов назвали - Шавкатом, Миромоном и Мирзиё в честь президента Шавката Миромоновича Мирзиёева. В январе родители тройняшек получили президентский подарок - автомобиль Cobalt.