В Коканде попал в ДТП автомобиль, подаренный президентом страны отцу тройняшек

CA-NEWS (UZ) - В городе Коканде два человека пострадала в результате аварии автомобиля "Cobalt", подаренного президентом Шавкатом Мирзиёевым отцу тройняшек Джасурбеку Мамадкулову. Фотографии ДПТ распространились в соцсетях.



Cobalt

Cobalt

Как сообщило Ферганское областное управление внутренних дел, авария при участии автомобиля, на который нанесена надпись "Президент совгаси", ("Президентский подарок") произошла 31 марта в Коканде. Автомобиль столкнулся с легковушкой "Opel", в результате чего пострадали двое пассажиров

В Ферганском областном управление внутренних дел не уточнили, кто был виновником ДТП.

Напомним, 22 декабря 2018 года в семье Джасурбека и Муслимахон Мамадкуловых, проживающих в Коканде, родились трое сыновей-близнецов. Близнецов назвали - Шавкатом, Миромоном и Мирзиё в честь президента Шавката Миромоновича Мирзиёева. В январе родители тройняшек получили президентский подарок - автомобиль Cobalt.

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