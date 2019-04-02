В Туркменистане управление коммунального хозяйства через газеты просит население оплатить счета за воду

- Туркменистан, общество
- 11:51, 02 апреля 2019
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CA-NEWS (TM) - 1 апреля в Туркменистане управление коммунального хозяйства Ашхабада просит жителей установить счетчики и оплатить счета за воду и канализацию, говорится в объявлении газеты «Нейтральный Туркменистан», передает Хроника Туркменистана.
Жителей столицы просят соблюдать правила пользования питьевой воды в жилых домах.
Категорически запрещается самовольное подключение гражданами без соответствующего разрешения к водопроводным и канализационным сетям жилых домов, жилых и подсобных помещений, земельных участков.
Запрещается использование питьевой воды для мойки автомашин, ковров жителями, путем незаконного присоединения к водопроводным системам подвальных и полуподвальных помещений жилых домов. В случае нерационального, небрежного и неэкономного отношения к воде, к нарушителям будут предъявлены административные взыскания.
В октябре президент Гурбангулы Бердымухамедов приказал установить счетчики и выдать населению расчетные книжки для оплаты комуслуг.