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  2 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане управление коммунального хозяйства через газеты просит население оплатить счета за воду

CA-NEWS (TM) -  1 апреля в Туркменистане управление коммунального хозяйства Ашхабада просит жителей установить счетчики и оплатить счета за воду и канализацию, говорится в объявлении газеты «Нейтральный Туркменистан», передает Хроника Туркменистана.

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Жителей столицы просят соблюдать правила пользования питьевой воды в жилых домах.

Категорически запрещается самовольное подключение гражданами без соответствующего разрешения к водопроводным и канализационным сетям жилых домов, жилых и подсобных помещений, земельных участков.

Запрещается использование питьевой воды для мойки автомашин, ковров жителями, путем незаконного присоединения к водопроводным системам подвальных и полуподвальных помещений жилых домов. В случае нерационального, небрежного и неэкономного отношения к воде, к нарушителям будут предъявлены административные взыскания.

В октябре президент Гурбангулы Бердымухамедов приказал установить счетчики и выдать населению расчетные книжки для оплаты комуслуг.

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