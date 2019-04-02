В Таджикистане раскрыт секрет глазури эпохи Саманидов - «кошинкори»

CA-NEWS (TJ) - Истаравшан – древний город ремесленников в Согдийской области Таджикистана. Но со временем умения и знания мастеров этого края теряются, забываются, уходят в небытие. Истаравшанский умелец Абдулло Джумабоев вместе с учениками профессионально-технического лицея возрождает старое народное ремесло кошинкори (изготовление классической глазурованной керамической плитки, используемой для оформления построек).

Мастер Абдулло Джумабоев из Истаравшана запатентовал изобретенный им способ подготовки сырьевой смеси для глазури. Сейчас этот изобретатель передает секреты мастерства лицеистам-ученикам

Гончарное производство на протяжении многих веков являлось самым высокоразвитым видом ремесла в Центральной Азии. Керамика всегда имела свои особенности, проявляющиеся в своеобразии форм, орнаментального декора, колорита. К числу традиционных видов керамического производства, сохранившихся и поныне, относятся архитектурная керамика со сложными узорами, глазурованная плитка, используемая в облицовке зданий Центральной Азии. К высшим достижениям этих видов архитектурного декора относится мозаичная керамическая облицовка зданий X–XV вв. в Самарканде, Бухаре, Пенджикенте и многих других центрах культуры.

По словам мастера, кошинкори – является универсальным средством самовыражения. Курсы рисования и работы с глиной дают возможность проследить, как из куска природного материала создаются совершенные формы различных керамических изделий. Своими руками ученики создают различные предметы, произведения искусства. Лицеисты знакомятся с азами работы на гончарном круге, могут слепить, обжечь в печи и расписать изделие.

Материал подготовлен при поддержке Фонда Кристенсен

Автор: Акмал Маннонов (Таджикистан)