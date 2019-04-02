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  2 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте еще один экс-глава рынка скончался в СИЗО
Продолжение: В Ташкенте руководители крупных рынков взяты под стражуПредыстория: В Ташкенте из-за лукового скандала арестованы базаркомы 11 крупных рынков

CA-NEWS (UZ) -  30 марта в следственном изоляторе скончался 57-летний Шукриллахон Эргашев, бывший руководитель столичного рынка «Бек Тупи», которого судили в рамках уголовного дела, возбужденного из-за «лукового дела». По данным Генеральной прокуратуры Узбекистана, Эргашев умер естественной смертью, передает centralasian.org.

По данным источников, 57-летний Шукриллахон Эргашев​ 30 марта скончался от сердечного приступа в следственном изоляторе №1 в городе Ташкенте.

"В последнее время у него было неважно со здоровьем. В начале февраля Шукур-ака госпитализировали в медчасть «Таштюрьмы». Он страдал сахарным диабетом, у него были проблемы с сердцем. Нам сказали, что «он умер от инфаркта». Мы вынуждены верить этому. Потому что нас не было рядом с ним, мы не знаем, что было на самом деле", – сказал один из родственников Эргашева.

Информацию о смерти Эргашева от сердечного приступа подтвердили и в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана. Для выяснения причин смерти Шукриллахона Эргашева назначена судебно-медицинская экспертиза.

Бывший руководитель столичного рынка «Бек Тупи» Шукриллахон Эргашев был арестован летом прошлого года. В отношении него был выдвинуты обвинения в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями.

Согласно материалам уголовного дела, руководство рынка «Бек Тупи» купило около 2-х тонн лука на общую сумму в 3,3 миллиарда сумов. На момент осуществления этой покупки Шукриллахон Эргашев являлся руководителем рынка, но спустя немного времени он ушел с работы. Назначенный вместо него главой рынка «Бек Тупи» Батыр Ташматов в настоящее время также является одним из фигурантов «лукового дела».

​Напомним, что 12 ноября прошлого года в «Таштюрьме» скончался бывший начальник отдела капитального строительства акционерного общества «Чилонзор буюм савдо комплекси» Дильшод Абдуллаев, который находился на скамье подсудимых вместе с остальными арестованными руководителями рынков.

Согласно официальной версии, Дильшод Абдуллаев повесился в следственном изоляторе. Однако родственники Абдуллаева заявляли, что «мужчину пытали и убили в СИЗО, а потом оформили его смерть как самоубийство».

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