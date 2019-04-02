РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане найден источник нелегального сбыта инсулина в Узбекистан, - министр здравоохранения РК

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане обнаружен источник незаконно поставлявший казахстанский инсулин в аптеки Узбекистана, проводятся следственные действия, сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, информирует 2 апреля Tengrinews.kz.

По словам Биртанова, расследование по незаконному сбыту инсулина, предназначенного для бесплатной реализации в казахстанских аптеках, проводилось с прошлого года.

"Год назад мы провели тотальный анализ и проверки учета этих бесплатных лекарств по всей стране. Выявили проблемы и передали в правоохранительные органы весной прошлого года. Проходила практически до последнего времени массивная проверка этих фактов нами совместно с правоохранительными органами и Генпрокуратурой. Порядка 28 уголовных дел возбуждено", - заявил министр.

Он также добавил, что проводится второй цикл проверок в специализированных диспансерах, психиатрических и туберкулезных, в центрах ВИЧ. Выявляются факты нерационального планирования.

В начале года, журналисты Ташкента обнаружили в розничных аптеках инсулиновые шприцы-ручки с маркировкой на казахском языке. В Минздраве сообщили, что легально они в Узбекистан попасть не могли.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Парламент Таджикистана обсудил эффективность проекта ЛЭП «Душанбе-Оби Гарм»
  • Узбекистан вновь предложил провести в Ташкенте переговоры Кабула с талибами
  • Представитель МИД Казахстана рассказал о предстоящем визите К-Ж.Токаева в Россию
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×