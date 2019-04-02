В Казахстане найден источник нелегального сбыта инсулина в Узбекистан, - министр здравоохранения РК

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане обнаружен источник незаконно поставлявший казахстанский инсулин в аптеки Узбекистана, проводятся следственные действия, сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, информирует 2 апреля Tengrinews.kz.

По словам Биртанова, расследование по незаконному сбыту инсулина, предназначенного для бесплатной реализации в казахстанских аптеках, проводилось с прошлого года.

"Год назад мы провели тотальный анализ и проверки учета этих бесплатных лекарств по всей стране. Выявили проблемы и передали в правоохранительные органы весной прошлого года. Проходила практически до последнего времени массивная проверка этих фактов нами совместно с правоохранительными органами и Генпрокуратурой. Порядка 28 уголовных дел возбуждено", - заявил министр.

Он также добавил, что проводится второй цикл проверок в специализированных диспансерах, психиатрических и туберкулезных, в центрах ВИЧ. Выявляются факты нерационального планирования.

В начале года, журналисты Ташкента обнаружили в розничных аптеках инсулиновые шприцы-ручки с маркировкой на казахском языке. В Минздраве сообщили, что легально они в Узбекистан попасть не могли.