Парламент Монголии подрывает принцип разделения властей ради своих интересов,- Transparency International

CA-NEWS (MNG) - Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International крайне обеспокоена поправками в законы Монголии «О правовом статусе судей», «О прокуратуре» и «О борьбе с коррупцией», инициированных президентом Халтмагийном Баттулгой и принятыми на экстренной сессии Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии 27 марта 2019 года.

С помощью поправок, совет национальной безопасности может отозвать мандат судей и руководителей прокуратуры и агентства по борьбе с коррупцией. Эти поправки подрывают принцип разделения властей и системы сдержек и противовесов, призванных предотвратить злоупотребление властью и обеспечить соблюдение законности, отмечается в сообщении.

Парламент обосновал эту меру как неотложный вопрос национальной безопасности и принял поправки в течение 24 часов без проведения надлежащих слушаний и консультаций с общественностью. На следующий день президент Монголии уволил главного судью Верховного суда и снял генерального прокурора и его заместителя с их официальных должностей.

Параллельно с этим, 49 из 75 парламентариев находятся под следствием прокуроров и агентства по борьбе с коррупцией в связи с заявлениями о том, что они растратили государственные средства фонда малых и средних предприятий и выдавали льготные кредиты своим контролируемым предприятиям.

Делия Феррейра Рубио, председатель Transparency International отметила, что политическое вмешательство в судебные вопросы вызывает серьезную озабоченность.

«Произвольное отстранение судей и прокуроров или руководителей антикоррупционного агентства тормозит недавние успехи по борьбе с коррупцией в Монголии. Независимо от того, какие вопросы существуют в судебной и антикоррупционной системе Монголии, сильная и независимая судебная система и антикоррупционное агентство являются важнейшими элементами системы правосудия и инфраструктуры обеспечения честности и неподкупности в стране», - добавила Рубио.

Национальное отделение организации Transparency International в Монголии напоминает правительству о том, что политическая и масштабная коррупция является самой большой угрозой демократии. Хотя каждому и должно быть обеспечено надлежащее судебное разбирательство, как это предусмотрено Конституцией Монголии, коррумпированные должностные лица не должны оставаться безнаказанными.

Подрыв демократических свобод приведет к росту коррупции и безнаказанности, предупредила организация Transparency International, добавив, что правительство Монголии должно выполнить свои обязательства по Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (КООНПК).