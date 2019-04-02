До критической отметки в Нурекском водохранилище осталось три метра

CA-NEWS (TJ) - До критической отметки в Нурекском водохранилище осталось три метра. Об этом «Авеста» стало известно в энергетических ведомствах страны.

По словам источника, после большого объема выработки электроэнергии в первом квартале текущего года, уровень воды в указанном водохранилище снизился до отметки 859 метра. Критическая отметка водохранилища составляет 856 метр, после чего ГЭС начнет работать на приточность, поскольку дальнейшая сработка запасов воды небезопасно с технической точки зрения.

«За прошедшие сутки в республике произведено 42 млн. кВт/ч электроэнергии, порядка 28-30 млн. кВт/ч из которых приходится на долю Нурекской ГЭС. За последние сутки приточность реки Вахш в районе Нурекского водохранилища увеличилась до 400 кубов в секунду и данная тенденция идет к росту. Если этот показатель достигнет 500-600 кубов в секунду, то ГЭС может работать на приточность, без сработки запасов воды», – сказал источник.

Между тем, население регионов республики, и даже часть населения города Душанбе до сих пор с начало марта продолжают испытывать дефицит электроэнергии, но особенно это касается жителей сельской местности.

Если еще несколько дней тому назад электричество отключали в ночное время суток, объясняя это «профилактическими мерами», то последние две недели, «свет» отключают также и днем.

В государственном энергетическом холдинге «Барки точик», главном поставщике электроэнергии, его структурах на местах долгое время отрицали слухи о введении лимита, но и толком не могут объяснить, почему зимой «свет» был, а сейчас его нет.

Позже Госэнергохолдинг связал отключения электроэнергии с долгами населения за услуги, подчеркнув в своем обращении, что долг населения составляет около 1 млрд. сомони.