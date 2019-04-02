У каждого поколения есть свое время, есть своя работа, которую нужно делать, - Н.Назарбаев о своей отставке

CA-NEWS (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с жителями села Шамалган в Алматинской области рассказал о важности любви к первой родине и о том, почему принял решение покинуть должность главы государства, передает Tengrinews.kz.

Назарбаев отметил, что сейчас столица Казахстана узнаваема во всем мире.

"Этот город сейчас узнаваем на весь мир. В этом городе проводятся различные мировые саммиты, и он прославляется. Люди представляют страну такой, какой является ее столица. Вы знаете, недавно я принял решение перейти на другую работу и передал президентство. Потому что у каждого поколения есть свое время, есть своя работа, которую нужно делать. Я пришел на самую высокую должность в руководстве страны, увидел, что происходит, и решил уделить внимание стратегическим проблемам.

Я верю, что пришедший на мое место президент господин Касым-Жомарт Токаев, известный гражданин Казахстана, выполнит мои ожидания. И вот я пришел к вам, чтобы отдать дань уважения родной земле, встретиться и поговорить с вами о большом будущем Казахстана. Потому что мы создаем условия для молодежи, чтобы они учились, познавали языки и выросли образованными людьми. Будущее - в знаниях и науке", - отметил Назарбаев.

Он также подчеркнул, что у человека есть первая родина - место, где он родился. Назарбаев отметил, что, покинув родное гнездо, он посетил 170 стран и встретился с более чем 200 президентами.

"Все мои предки родились и выросли у подножья Алатау. Я с детства рос здесь. Мои друзья, родные и близкие здесь, в Шамалгане. Когда приезжаешь в родной аул, вспоминаешь свою молодость. Я прошел через столько трудностей, чтобы построить наше государство. В самые трудные периоды, когда сильно уставал, вспоминал улицы Шамалгана, хребты гор и места, куда ходил с отцом. И тогда вся усталость и обиды проходили", - сказал Елбасы.

Он подчеркнул, что служит в руководстве страны с 1979 года, когда стал секретарем ЦК.

"Изо всех сил делал свою работу днем и ночью. Особенно в годы независимости, чтобы сделать Казахстан узнаваемым на весь мир, поднять на ноги и поправить дела страны, трудился по максимуму. Благодаря этому Казахстан из никому не известной страны превратился в узнаваемую на весь мир страну. Никто не знал, кто такой казахский народ, - а теперь все знают. Нет места, где не было бы казахов, нет курортов, где бы они не отдыхали, дети учатся в мировых вузах, поправляют здоровье за рубежом. Это все благодаря процветанию и повышению уровня страны.

Казахстан не такая большая страна по сравнению с другими странами. С одной стороны лежит огромный Китай, с другой - огромная Россия. Исламские государства на юге расположены. По сравнению с ними мы с 18-миллионным населением, хоть и большой территорией, не можем называться большой страной. Но благодаря правильно проведенной политике нас все уважают", - заключил Назарбаев.