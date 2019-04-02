Налоговый комитет Таджикистана также выступил за повышение тарифов на интернет

CA-NEWS (TJ) - Налоговый комитет Таджикистана поддержал решение Антимонопольной службы при правительстве РТ о повышении тарифов на интернет, считая его "неизбежным".

Согласно распоряжению антимонопольного ведомства, с 27 марта мобильные операторы должны были установить новую стоимость за 1 Мб интернета - не менее 5 дирамов. Если раньше один гигабайт интернета у таджикских операторов стоил примерно 30-35 сомони ($3-$3,6), то с 27 марта увеличился до 51 сомони ($5,3), а с учетом НДС и акциза до 63 сомони ($6,7). Также, согласно этому распоряжению, стоимость разговоров по NGN планируют повысить в 10 раз – с 10-12 дирамов ($0,01) до 1,2 сомони ($0,12).

Таджикские налоговики сетуют на то, что несмотря на развитие электрической связи и использование современных передовых технологий, доходы мобильных компаний за последние годы сократились, что привело к снижению объемов налогов.

Налоговый комитет отмечает, что «за последние годы растет трафик международных голосовых звонков и трафик телематических услуг (интернет), которые содержат межсетевую, междугороднюю и международную связь, IP-телефонию, телеграф и пр». Жители Таджикистана стали чаще пользоваться Вайбером, Инстаграмом, Телеграммом, ИМО, Фейсбуком, Твитером.. «Абоненты оплачивают за интернет и пользуются вышеперечисленными услугами. Такой порядок является удобным для мобильных компаний, так как единица измерения интернета (мегабайт) в законодательстве в целях контроля и учета доходов и расходов мобильных компаний четко не определена». Объем подсчитанных налогов за счет этих услуг в 2018 году составил 772,5 млн. сомони (более $81 млн), что на 367,2 млн. сомони ($38,6 млн) или на 67,8% меньше, чем в 2015 году, говорят налоговики.

Распоряжение Антимонопольной службы о повышении тарифов на интернет вызвало недовольство жителей Таджикистана. Об этом заявил глава Службы связи Таджикистана Бег Сабур на заседании правительства, которое прошло 28 марта председательством Эмомали Рахмона. Глава Налогового комитета Таджикистана Нусратулло Давлатзода заявил, что стоимость доступа к интернету в стране - один из самых низких в мире. Он также отметил, что повышение тарифов на интернет способствует обеспечению безопасности в Таджикистане.

В Таджикистане, по данным из разных источников, интернетом пользуется от 15 до 40 процентов населения страны. Служба связи Таджикистана сообщает, что сегодня в стране порядка трех миллионов пользователей Сети.