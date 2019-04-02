Топ-10 миллиардеров мира по версии Bloomberg

CA-NEWS (CA) - Агентство Bloomberg 2 апреля опубликовало рейтинг 500 миллиардеров мира. CA-News представляет ТОП-10 из них.

Возглавил рейтинг основатель и владелец интернет-магазина Amazon Джеф Безос. Его состояние составляет 150 миллиардов долларов. С начала года оно увеличилось более чем на 22 миллиарда.

Вторую строчку рейтинга занимает глава Microsoft Билл Гейтс. Его доход составляет более 100 миллиардов долларов.

Замыкает тройку лидеров французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с капиталом более 89 миллиардов долларов.

Американский предприниматель, один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов Уоррен Баффет занимает 4-е место с капиталом $84,4 млрд. За ним следует один из основателей Facebook Марк Цукерберг с капиталом в $66,4 млрд и предприниматель, основатель и экс-президент Inditex Амансио Ортега. Его состояние оценивается в $66,2 млрд.

7-ю позицию в рейтинге занял американский предприниматель, сооснователь, председатель совета директоров корпорации Oracle Ларри Эллисон — $58,4 млрд.

На 8-й строчке - разработчик и сооснователь поисковой системы Google, Ларри Пейдж. Его состояние равняется $58,2 млрд.

Последние две позиции в топ-10 занимают мексиканский бизнесмен Карлос Слим ($56,7 млрд) и разработчик и основатель поисковой системы Google Сергей Брин($56,6 млрд).

Всего в список Bloomberg вошло 500 миллиардеров мира.