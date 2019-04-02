В Китае пыльный вихрь поднял в воздух надувные батуты с детьми: 2 погибших, 18 раненых

CA-NEWS (CA) - В уезде Юйчэн, который расположен в городском округе Шанцю китайской провинции Хэнань, пыльный вихрь обрушился на рынок и детские аттракционы, сообщает NEWSru.com.

Ураган поднял в воздух на большую высоту два надувных батута. Погибли 2 ребенка. Еще 16 детей и 2 взрослых получили ранения различной степени тяжести, они госпитализированы, сообщает Stormnews со ссылкой на газету "Жэньминь Жибао".