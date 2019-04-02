Дарига Назарбаева приняла посла Китая Чжана Сяо

CA-NEWS (KZ) - Сегодня, 2 апреля в Казахстане председатель Сената Парламента Дарига Назарбаева приняла посла Китайской Народной Республики Чжана Сяо по его просьбе, сообщает пресс-служба Сената Парламента.

Открывая встречу, спикер Сената отметила важное значение отношений всестороннего стратегического партнерства с Китаем.

По словам Назарбаевой, Казахстан намерен продолжить практическую реализацию договоренностей Елбасы Назарбаева и Председателя КНР Си Цзиньпина на основе высокого уровня дружбы, добрососедства и взаимопонимания.

Чжан Сяо передал Назарбаевоей поздравление председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу с избранием на пост председателя Сената и пожелал ей успехов в дальнейшей работе.

«Мы высоко ценим ваш личный вклад в развитие межпарламентских связей и поддержку китайской инициативы "Один пояс, один путь"», - сказал посол.

В ходе встречи, были отмечены позитивные тенденции в развитии торгово-экономических связей и роста объемов товарооборота между странами. Возможности усиления взаимодействия в сфере инвестиций, сельском хозяйстве, туризме, культурно-гуманитарном сотрудничестве.

Глава Сената отметила о необходимости активного развития молодежного сотрудничества между двумя странами, в частности налаживании обмена студентами и выдачу образовательных грантов.

Также, был поднят вопрос возобновления выдачи туристических и индивидуальных виз для граждан РК.

Назарбаева затронула тему этнических казахов в СУАР, отметив, что этнические казахи КНР являются "мостом дружбы" в отношениях между Казахстаном и Китаем. Стороны договорились решать возникающие вопросы в этой сфере в конструктивном русле на взаимной основе.