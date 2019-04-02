Обладатель гран-при международного фестиваля бахши в Сурандарье получит $7000

- Узбекистан, общество
- 15:23, 02 апреля 2019
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CA-NEWS (UZ) - Международный фестиваль искусства бахши» пройдёт 5-10 апреля 2019 года в Термезе.
Как сообщили в посольстве Узбекистана в Бишкеке, международный фестиваль искусства бахши впервые проводится в Термезе – самой южной части Сурхандарьи, имеющей богатые древние традиции этого искусства. Мероприятие пройдет под эгидой ЮНЕСКО и, начиная с этого года, будет проводиться каждые два года.
Ожидается участие в фестивале около 60 исполнителей из 20 стран, а также 23 экспертов из 11 стран – участников конференции, которая пройдет в рамках форума.
В состав жюри вошли представители 7 стран - Казахстана, Южной Кореи, Монголии, России, Турции, Узбекистана, Франции.
В качестве почетных гостей фестиваля в Термез прибудут представители ЮНЕСКО и АЙСЕСКО (Исламская организация по вопросам образования науки и культуры).
Для освещения этого первого в истории Узбекистана и искусства бахши форума в нашу страну прибывают также представители печатных и электронных средств массовой информации из 18 стран мира.
Победители конкурса народных исполнителей будут награждены дипломом Организационного комитета, а также статуэткой и денежными премиями.
Гран-При - $7000, 1-ое место (по каждым направлениям: коллективное и сольное выступление) - $5000, 2-ое место (по каждым направлениям: коллективное и сольное выступление) - $3500, 3-е место (по каждым направлениям: коллективное и сольное выступление) - $2500.
Помимо самого фестиваля, прибывшие в Сурхандарью участники и гости фестиваля смогут воспользоваться возможностью ознакомиться с почти 40 достопримечательностями здешних мест. Среди них и такие исторические памятники, как Фаёзтепа, Кампиртепа, Султон Саодат и мавзолей Ал Хакима ат-Термизий и многие другие.