Обладатель гран-при международного фестиваля бахши в Сурандарье получит $7000

CA-NEWS (UZ) - Международный фестиваль искусства бахши» пройдёт 5-10 апреля 2019 года в Термезе.

Как сообщили в посольстве Узбекистана в Бишкеке, международный фестиваль искусства бахши впервые проводится в Термезе – самой южной части Сурхандарьи, имеющей богатые древние традиции этого искусства. Мероприятие пройдет под эгидой ЮНЕСКО и, начиная с этого года, будет проводиться каждые два года.

Ожидается участие в фестивале около 60 исполнителей из 20 стран, а также 23 экспертов из 11 стран – участников конференции, которая пройдет в рамках форума.

В состав жюри вошли представители 7 стран - Казахстана, Южной Кореи, Монголии, России, Турции, Узбекистана, Франции.

В качестве почетных гостей фестиваля в Термез прибудут представители ЮНЕСКО и АЙСЕСКО (Исламская организация по вопросам образования науки и культуры).

Для освещения этого первого в истории Узбекистана и искусства бахши форума в нашу страну прибывают также представители печатных и электронных средств массовой информации из 18 стран мира.

Победители конкурса народных исполнителей будут награждены дипломом Организационного комитета, а также статуэткой и денежными премиями.

Гран-При - $7000, 1-ое место (по каждым направлениям: коллективное и сольное выступление) - $5000, 2-ое место (по каждым направлениям: коллективное и сольное выступление) - $3500, 3-е место (по каждым направлениям: коллективное и сольное выступление) - $2500.

Помимо самого фестиваля, прибывшие в Сурхандарью участники и гости фестиваля смогут воспользоваться возможностью ознакомиться с почти 40 достопримечательностями здешних мест. Среди них и такие исторические памятники, как Фаёзтепа, Кампиртепа, Султон Саодат и мавзолей Ал Хакима ат-Термизий и многие другие.