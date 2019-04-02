В Туркменистане безработные жители регионов продают воздушные шары и сдают бутылки

CA-NEWS (TM) - Безработица продолжает оставаться одной из самых серьезных проблем в стране, сообщает сегодня 2 апреля Хроника Туркменистана.

Усугубляют ситуацию сокращения штатов в бюджетных учреждениях и госкомпаниях, самоликвидации частных фирм и отказы от патентов на индивидуальную предпринимательскую деятельность, принявшие массовый характер после прекращения свободной конвертации валюты, говорится в издании.

В дополнение к этим проблемам и неизвестно зачем, власти пытаются любыми способами вернуть на родину тысячи туркменистанцев, уехавших на заработки заграницу.

Между тем трудоспособное, но безработное население, вынуждено искать любые возможности, чтобы прокормить свои семьи.

Жители близлежащих сел и городов приезжают в столицу, где продают сладкую вату, воздушные шарики, лепешки, выращенные на собственных огородах овощи.

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Еще один вид дополнительного заработка – сбор в мусорных контейнерах пластиковых и стеклянных бутылок, которые затем сдаются на перерабатывающие фирмы. Переработка заключается в том, что тару моют и используют повторно. За одну пластиковую бутылку человек получает до 50 тенге.