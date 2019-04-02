Президент Монголии подчинил под себя парламент и судебную систему, - Foreign Policy

CA-NEWS (MNG) - 56-летний президент Монголии Халтмаагийн Баттулга начал свою карьеру в качестве борца, а затем просто «заставил» монгольскую демократию подчиниться себе. Во время голосования 27 марта текущего года 82,1% парламентариев проголосовали за внесение изменений в законы «О правовом статусе судей», «О прокуратуре» и «О борьбе с коррупцией», которые фактически дают Баттулге возможность использовать судебную систему в свою пользу, говорится в статье американского издания Foreign Policy.

Большинство членов парламента - представители Монгольской Народной партии, которая находится в оппозиции партии Баттулги. Параллельно этому, 49 из 75 парламентариев находятся под следствием прокуроров и агентства по борьбе с коррупцией в связи с заявлениями о том, что они растратили государственные средства фонда малых и средних предприятий и выдавали льготные кредиты своим контролируемым предприятиям.

После революции, свершившейся в 1990 году, Монголия стала демократической. Но на данный момент эта же демократия находится в опасности, говорится в статье.

Граждане Монголии могут подать петицию против внесенных изменений в закон и Верховный суд может отменить это решение как неконституционное, но эксперты считают, что оба варианта весьма маловероятны. Другим шагом могут стать протесты и выборы, но следующие выборы назначены на 2020 год.

Внесенные изменения в законы позволяют любому судье в принудительном порядке отказаться от участия в любом деле. Такие решения будут приниматься через Совет национальной безопасности и генеральный Судебный Совет. Но совет национальной безопасности состоит из президента, премьер-министра и спикера, а генеральный Судебный Совет назначается президентом. Соответственно, эти два института не пойдут против президента, ведь в одном сам президент, а во втором — те кого он избрал.

После внесения изменений в закон, Баттулга воспользовался своими новыми полномочиями и уволил генерального прокурора, который курировал и назначал более 500 других прокуроров. Закон позволил также уволить главу Антикоррупционной службы Монголии и заместителя генпрокурора. Теперь же Баттулга может «преследовать» своих противников, так как судебная власть фактически в его руках, отмечает издание.

Мунхсайхан Одонхуу, профессор права в Национальном университете Монголии, описал этот инцидент как мягкий переворот. "Раньше, если хотели уничтожить демократию, это делали с помощью военной силы. Теперь все изменилось и чтобы создать авторитарный режим, сегодня просто постепенно разделяют Конституцию и судебную систему”.

Раньше у Баттулги не было столько власти, так как основная власть находилась в руках премьер-министра, представляющего правящую партию, и спикера Великого Хурала, парламента Монголии, который выдвигался правящей партией, а затем за его кандидатуру голосовали члены Хурала.

Но пришедший в 2017 году президент-мультимиллионер Баттулга превратил пост главы государства в более значимый.

Издание отмечает, что этому могло поспособствовать происхождение Баттулги. Он объединяет в себе дерзкий популизм президента США Дональда Трампа и мачо-имиджем президента России Владимира Путина.

Сам Баттулга начинал карьеру как художник и борец, завоевал золото в СССР в 1983 году на Чемпионате мира по самбо. Его статус в национальной сборной по борьбе дал ему возможность путешествовать. В это же время он заводил нужные знакомства и связи, а затем вышел на импортно-экспортный бизнес в начале 1990-х годов.

Сначала Баттулга сделал небольшое состояние, выкупив бывшие государственные отели. Затем расширил свою империю недвижимости, приобретя заводы и фабрики.

Во время предвыборной кампании 2017 года он представлял себя как лидер из народа, проделавший сложный путь из нищеты к богатству. На фоне безудержной коррупции и экономики, сдерживаемой падением спроса со стороны Китая, это была мощная тактика, отмечает издание.

Но в его биографии были и обвинения в той же коррупции. Когда он занимал пост министра дорог, транспорта, строительства и городского развития с 2008 по 2012 год, Баттулгу обвинили в отмывании денег. И если бы Баттулга не выиграл бы на президентских гонках, то он возможно столкнулся бы с этими обвинениями вновь.

В Монголии самой обсуждаемой темой является коррупция среди правительства. Одной из резонансных недавних скандалов — стал скандал с фондом развития среднего и малого предпринимательства.

В октябре прошлого года журналисты обнаружили, что депутаты парламента воруют деньги из государственного фонда, предназначенного для развития малых и средних предприятий по всей стране и из них 1,3 миллиона долларов достались друзьям и членам семей государственных чиновников.

Тогдашний спикер Миэгомбын Энхболд попытался свергнуть премьер—министра Ухнаагийна Хурэлсуха, но потерпел неудачу. В итоге в коррупции обвинили его самого. Энхболда считали противником Баттулги на выборах в 2017 году, но тогда он проиграл.

Сейчас же пост спикера парламента занимает союзник премьер-министра Занданштар Гомбожава.

Премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух после ухода Энхбола становится ключевой фигурой в политике. Он состоит в оппозиционной Баттулге партии, но заинтересован в дружбе с ним ведь теперь Баттулга может спасти его партию от скандала с фондом.

Тем временем часть общественности поддерживает внесенные изменения в законы благодаря аргументу Баттулги о том, что его предшественники создали коррумпированную систему, которая должна быть очищена. И он сможет очистить коррумпированную судебную систему и правоохранительные органы, которых подозревают в применении пыток.

Но находятся и критики происходящим событиям. Бывший министр юстиции и внутренних дел Темууджин Хишигдембэрэл, сказал: "Был способ решить всё через правовую систему, но Баттулга просто использует сложившуюся ситуацию как предлог, чтобы стать ханом."

1 апреля неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International выразила крайнюю обеспокоенность поправками в законы Монголии. Организация считает, что в Монголии подрывается принцип разделения властей и система сдержек и противовесов.

Монгольский парламент, имея больше власти позволил подчинить себя президенту. Теперь же и судебная власть в руках главы государства. На фоне масштабной коррупции и экономического провала многие монголы стремятся поддерживать сильного политика. По данным опроса, граждане Монголии поддерживают либо Баттулгу, либо начинающего набирать силу политика - Хурэлсуха. Монголы верят, что кто-нибудь положит конец коррупции и другим бедам в Монголии, и демократия кажется им небольшой ценой за это, заключило издание.