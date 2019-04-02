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  2 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте в собственной квартире убита женщина
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CA-NEWS (UZ) -  Генпрокуратура Узбекистана сообщила о найденном трупе женщины в квартире в Мирзо-Улугбекском районе столицы. В убийстве подозревается её знакомый, сообщает Uznews.uz.

Днём, 30 марта, обнаружен труп женщины с признаками убийства в её собственной квартире, расположенной в Мирзо-Улугбекском районе. По данному факту прокуратурой Ташкента возбуждено уголовное дело.

В результате оперативно-следственных действий установлено, что в ночь с 29 марта на 30 марта покойная О.К. употребляла в своей квартире со своим знакомым А.А. спиртные напитки.

Во время распития между знакомыми возникла бытовая ссора, в результате которой гражданин А.А., будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударил кухонным ножом в правую часть шеи О.К., после чего скрылся с места происшествия.

1 апреля А.А. был задержан.

В настоящее время по данному уголовному делу продолжается предварительное следствие, по результатам которого будет дана дополнительная информация.

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