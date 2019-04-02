Как звучат поющие пески в пустыне Гоби Монголии?

CA-NEWS (MNG) - Цветные пески пустыни Гоби Хонгорын Элс умеют «петь».По дюнам, которые достигают в высоту около 100–300 м скользит ветер и создает звуки, которые похожи на игру трубы и бой барабанов, пишет на своем Youtube канале Munkhchuluun San.

Знаменитые песчаные барханы Хонгорын элс («Светло-рыжие пески») к югу от хребта Гурван Сайханы нуруу простираются на 185 километров, из них непосредственно высокие барханы тянутся на 120 км. Эти внушительные барханные пески шириной от 3 до 15 км самые большие и высокие в монгольской Гоби, их высота достигает 100-300 метров, привлекают путешественников со всего мира. У их подножия есть зеленеющий оазис Хонгорын гол с кристально чистым родником и живописный сайр с водой. Добраться до этих уединенных мест непросто и в наши дни. Путешествие от ближайшего аэропорта в Даланзадгаде (200 км) требует целого дня тряски в автомобиле по ухабам горной дороги через массив Гурван Сайханы нуруу.

Песчинки создают самый настоящий оркестр. Опытные туристы рассказывают, что слушать дюны нужно на закате, когда кроме звуков природа создает необычные краски.

Говорят, что это происходит от перемещения песков. Ежегодно, особенно летом, песчаные барханы Хонгорын элс посещается сотнями туристов со всего мира. В местности Хонгорын гол находятся три туристических базы. Обычно туристы заезжают к пескам Хонгорын элс через горы Гурван Сайханы нуруу с северо-востока.