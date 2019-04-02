В Казахстане назначен заместитель главного военного прокурора

CA-NEWS (KZ) - 2 апреля в Казахстане на должность заместителя главного военного прокурора назначен полковник юстиции Дархан Галиханович Ержанов, сообщает Zakon.kz.

Ержанов родился в 1975 году в Костанайской области. Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби по специальности правоведение.

Службу в органах прокуратуры начал в 1996 году помощником прокурора города Костанай, затем занимал различные должности в прокуратуре Костанайской области и Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

С 2009 года был военным прокурором Костанайского гарнизона.

Общий стаж работы в органах прокуратуры свыше 22 лет.

Кроме того, на должность военного прокурора западного региона назначен подполковник юстиции Нурлан Амантаевич Айтуганов.

Айтуганов родился в 1981 году в городе Шымкент.

В 2002 году окончил факультет правоведения Южно-Казахстанского государственного университета имени М. Ауэзова и в 2010 году Академию государственного управления при президенте Республики Казахстан по специальности юриспруденция.

Трудовую деятельность начал в 2006 году помощником военного прокурора Уральского гарнизона, после последовательно занимал должности в военной прокуратуре Акмолинского гарнизона и Главной военной прокуратуре.

До настоящего назначения – заместитель военного прокурора Акмолинского гарнизона.

Стаж работы в органах прокуратуры свыше 12 лет.