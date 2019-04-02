В Душанбе продолжается отопительный сезон

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане в Душанбе 1 апреля приостановили свою работу Западная и Восточная котельные, в связи с завершением отопительного сезона, сообщили в Душанбинском предприятии теплосетей (ДПТС), передает ASIA-Plus.

По словам источника, центральная часть города пока отапливается из-за необходимости выработки теплоэлектроцентралями электроэнергии. Источник пояснил, что такие решения принимаются на уровне властей, а теплосети являются всего лишь исполнителями.

Когда будет остановлена деятельность ТЭЦ, в ДПТС не знают.

Получить информацию о времени прекращения отопительного сезона в Душанбе не удалось ни в «Барки точик», ни в мэрии столицы.

Жители города жалуются на жаркую температуру в своих квартирах из-за того, что они до сих пор отапливаются.

Отопительный сезон в Душанбе ежегодно начинается в середине ноября и длится до середины марта. Но осенью прошлого года к подаче тепла приступили уже в начале последней декады октября из-за раннего похолодания.

В настоящее время население платит ДПТС за отопление каждого квадратного метра жилой площади 1,03 сомони в месяц.