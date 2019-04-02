Военнослужащие Индии и Пакистана обстреливают позиции друг друга в Кашмире

CA-NEWS (CA) - Военнослужащие Индии и Пакистана обстреливают позиции друг друга в спорном для двух стран регионе Кашмир, сообщил официальный представитель индийского минобороны подполковник Девендер Ананд, передает РИА Новости.

По словам представителя, около 11.30 утра (09.00 мск) пакистанская армия инициировала неспровоцированный обстрел при помощи минометов и стрелкового оружия вдоль линии контроля в секторе Наушера. Военные дали решительный ответ. Перестрелки продолжаются до сих пор.

Ранее во вторник пресс-служба вооруженных сил Пакистана сообщила, что жертвами "неспровоцированного" обстрела с подконтрольной Индии части спорного региона Кашмир стали трое военнослужащих республики, еще один получил ранения.

В настоящее время в отношениях между Индией и Пакистаном сохраняется напряженность из-за нападения на колонну военизированной полиции, которое произошло 14 февраля в индийском штате Джамму и Кашмир. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад", руководитель которой Масуд Азхар базируется в Пакистане. Жертвами атаки в тот день стали 45 человек.

После нее Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отверг эти обвинения как "бездоказательные", предложив провести совместное комплексное расследование. Инцидент осложнил и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом, вновь поставив регион на грань военного конфликта.

Вслед за этим 26 февраля ВВС Индии нанесли удар по лагерю "Джаиш-е-Мухаммад" в подконтрольной Пакистану части Кашмира, а на следующий день пакистанские самолеты ударили по индийским объектам в Джамму и Кашмире. По итогам воздушных столкновений Нью-Дели и Исламабад выступили с заявлениями, что сбили самолеты друг друга. Пакистанская армия также взяла в плен катапультировавшегося индийского пилота, который 1 марта был возвращен на родину в качестве "мирного жеста".