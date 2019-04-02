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  2 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане с начала года цены на свежие овощи выросли на 38%

CA-NEWS (KZ) -  С начала 2019 года (март 2019 года к декабрю 2018 года) цены на свежие овощи повысились на 38%, сообщает informБюро со ссылкой на Комитет статистики.

При этом за год (к марту 2018 года) овощи и фрукты подешевели: картофель – на 40 тенге, репчатый лук – на 7 тенге, морковь – на 21 тенге, яблоки – на 39 тенге.

Инфляция в Казахстане за январь-март 2019 года составила 1,3%, сообщается на сайте Комитета статистики.

Цены на продовольственные товары за три месяца 2019 года выросли на 3,8%, в сравнении с показателями марта 2018 года – на 6,7%.

С начала год мука подорожала на 6,5%, хлеб – на 4,5%, рис – на 4,4%, мороженая рыба – на 4%, макаронные изделия – на 3,5%.

В пределах 3% повысились цены на сычужный сыр, колбасные изделия, сливочное масло, мясо птицы, изделия из мяса, баранину, булочные и мучные изделия, молоко, конину, свинину, кондитерские изделия.

Табачные изделия подорожали на 4,8%, прохладительные напитки – на 3,1%, алкогольные напитки – на 2,4%. За указанный период незначительно снизились цены лишь на сахар-песок (на 2,2%), творог и гречневую крупу.

Цены на непродовольственные товары выросли на 0,9%, а на платные услуги – снизились на 1,4%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на отопление центральное снизились на 11%, холодную воду – на 7,5%, канализацию – на 6,9%, горячую воду – на 6,6%, электроэнергию – на 5%, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 4,1%, вывоз мусора – на 3,4%.

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