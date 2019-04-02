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  2 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан будет поставлять до 2 млн тонн нефти в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистан будут поставлять до 2 миллионов тонн нефти из Казахстана. Это предусмотрено законом о некоторых вопросах сотрудничества двух стран в сфере энергетики, который подписал 2 апреля президент страны Касым-Жомарт Токаев, сообщают казахстанские СМИ.

Соглашение о поставках сырой нефти в Узбекистан было подписано почти два года назад.

«Реализация соглашения будет способствовать поставкам сырой нефти в Узбекистан для переработки на нефтеперерабатывающих заводах, решению вопроса бесперебойного снабжения юга Казахстана природным газом из Узбекистана в осенне-зимний период», — пояснил министр энергетики Канат Бозумбаев.

Поставки в Узбекистан пойдут по нефтепроводу Кенкияк-Кумколь и далее с перевалкой в железнодорожные цистерны на станции Шагыр. Соглашением предусмотрено создание координационного совета по всем вопросам двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.

Узбекская сторона, говорится в сообщении, гарантирует своевременное завершение строительства нефтетранспортной и нефтеперерабатывающей инфраструктуры на своей территории для обеспечения приёма запланированных объёмов нефти.

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