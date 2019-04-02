Беженец, находившийся под защитой Европейского суда, вернулся в Узбекистан и был арестован

CA-NEWS (UZ) - Беженец, находившийся в розыске в Узбекистане и взятый под защиту Европейского суда, 1 апреля по своей воле вернулся в Узбекистан и был задержан сотрудниками милиции в аэропорту города Карши. Об этом сообщает centralasian.org.

Аброр Хидиров, 40-летний житель Навои, который был объявлен в международный розыск по обвинению в создании религиозных, экстремистских организаций и незаконном пересечении государственной границы, 1 апреля прилетел в Карши.

Аброр, находясь в Московском Центре депортации в деревне Сахарово, за несколько дней до своего возвращения сообщил, что решил вернуться на родину, веря в новые обещания правительства и справедливые судебные процессы. Хотя ранее суд в Страсбурге принял решение, в котором запретил России депортировать его в Узбекистан.

- Меня объявили в розыск в 2013 году по необоснованным обвинениям. С тех пор я мог ездить в Узбекистан. Сейчас я возвращаюсь - я должен воспитывать своих детей. Я не являюсь членом какого-либо религиозного течения. Я приехал в Россию на заработки, как и все. С 2017 года я нахожусь в СИЗО и в течение 7 месяцев - в Центре депортации в Сахарово, - сообщил Хидиров до отъезда в Узбекистан.

Аброр Хидиров ранее также сообщил, что сотрудники уголовно-следственного отдела Навоийской области дали ему понять, что «ситуация в Узбекистане изменилась» и пообещали открыть ему «зеленый коридор».

О задержании Аброра Хидирова в аэропорту Карши 1 апреля сотрудниками ОВД Навоийской области сообщила его жена Мухайо Саидова.

Аброр Хидиров приехал на работу в Россию в 2013 году. В 2017 году московская полиция остановила его, чтобы подтвердить его личность, и сообщила, что он арестован, так как находится в международном розыске.

Жена и дети Аброра Хидирова, которые прибыли в Москву в июле 2017 года, с аэропорта были возвращены обратно в Узбекистан.

Хидирова взяла под свою защиту московская организация "Гражданское содействие". ​Адвокаты Хидирова обратились в Европейский суд по правам человека с просьбой незамедлительно принять меры и приостановить его экстрадицию в Узбекистан в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда.