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  3 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Основатель группы "Болалар" Баходыр Пулатов освобожден от должности хокима Сурхандарьинской области

CA-NEWS (UZ) -  1 апреля исполняющий обязанности главы Сурхандарьинской области Баходыр Пулатов освобожден от занимаемой должности.

По сообщениям местной прессы, Пулатов подвергся критике со стороны премьер-министра за плохую подготовку к Международному фестивалю искусства бахши, который пройдёт 5-10 апреля в Термезе.

1 ноября 2018 года президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о проведении первого фестиваля искусства бахши в Сурхандаре. Целью проведения мероприятия является развития туризма в регионе.

На сайте администрации области Баходыр Пулатов пока указан в должности исполняющего обязанности главы администрации Сурхандарьинской области, в официальной прессе данная информация не разглашается.

По неофициальным данным, новым и.о. хокима Сурхандарьинской области назначен работавший до этого первым заместителем главы областной администрации по экономике и предпринимательству Тура Боболов.

Баходир Пулатов до назначения главой Сурхандарьинской области в июле 2018 года, работал прокурором в Кашкадарьинской и Ташкентской областях.

Пулатов имеет звание старшего советника юстиции.

Информации о том, переведён ли Пулатов на другую работу, пока нет.

Из биографии Баходира Пулатова известно, что он является одним из основателей легендарной узбекской группы «Болалар». Музыкальный коллектив был основан в 1989 году вместе с Тахиром Садыковым. Всего за несколько лет группа стала одной из самых успешных. Это одна из немногих центральноазиатских групп, которая выступала в США, а также выпускала альбомы в iTunes.

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