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  3 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Uzbekistan Airways прекращает полеты в аэропорт имени Ататюрка

CA-NEWS (UZ) -  С 7 апреля все рейсы Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» из городов Узбекистана в Стамбул и обратно будут переведены из международного аэропорта имени Ататюрка в Новый аэропорт, сообщила пресс-служба НАК.

Новый аэропорт расположен в 35 км к северу от европейской части Стамбула. С 7 апреля аэропорт имени Ататюрка будет закрыт для пассажирских рейсов.

В соответствии с решением Авиационных властей Турции, 5-6 апреля полеты всех международных рейсов в/из аэропорта имени Ататюрка отменены.

Аэропорт имеет четыре взлетно-посадочных полосы, восемь рулежных дорожек и способен через 15 лет ежегодно обслуживать до 150-200 миллионов пассажиров.

Старый аэропорт имени Ататюрка планируется закрыть. Турецкое авиационное агентство объявило об отмене всех международных рейсов в этот аэропорт 5-6 апреля.

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