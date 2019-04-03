В Таджикистане коалиция против пыток требует наказать милиционеров, подвергших опасности жизнь пожилой женщины

CA-NEWS (TJ) - Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности Таджикистана просит Генпрокуратуру привлечь к уголовной ответственности сотрудников ОМВД по Айнинскому району, подвергших опасности жизни 68-летней Истад Курбоновой.

В начале января Истад Курбонова была задержана по обвинению в самовольном захвате участка земли на территории предприятия «Строительство СТД». 17 января она в здании СИЗО попыталась совершить суицид путем самосожжения.

«Сотрудники милиции после попытки самосожжения Курбоновой отвезли ее не в больницу, а в следственный изолятор города Истаравшан. Но там отказались поместить женщину в СИЗО, ссылаясь на состояние ее здоровья. Сотрудники милиции вернулись в Айни и только вечером отвезли больную женщину в местную больницу. К тому времени состояние Курбоновой резко ухудшилось», - рассказала Радио Озоди Гульнора Аминова, адвокат Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности.

Бехруз Абдумаджидзода, следователь прокуратуры Айнинского района ранее сообщил Радио Озоди, что женщина на самовольно захваченном участке земле построила склад и баню. «Курбонова была задержана после того, как проигнорировала повестку на допрос и уклонялась от встречи со следователем», - говорил Абдумаджидзода.

Сама пожилая женщина утверждает, что никогда не скрывалась от работников прокуратуры. В беседе с Радио Озоди Истад Курбонова сообщила, что ничего не захватывала, а участок земли, где построены склад и баня, она получила еще в советское время.

Три сотрудника районного ОМВД были отстранены от работы в связи с этим инцидентом. В отношении надзирателя СИЗО Шарифа Мирзошарифова прокуратура района начала расследование, - сообщили в МВД Таджикистана.

Когда начнутся слушания по делу Истад Курбоновой пока неизвестно.