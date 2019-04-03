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  3 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане сняли фильм о таджикских таксистах в Нью-Йорке, Москве и Душанбе

CA-NEWS (TJ) -  Журналист Мумин Шакиров снял фильм о трех таксистах из Таджикистана, разместив видеокамеры в их автомобилях. Что из этого вышло – смотрите на канале "Настоящее Время".

После распада СССР и гражданской войны граждане Таджикистана стали наиболее мобильной нацией на постсоветском пространстве. Из страны уехали более двух миллионов мигрантов, большинство из них живут и работают в России.

Журналист Мумин Шакиров снял фильм о трех таксистах, разместив видеокамеры в их автомобилях. Получилось что-то среднее между "Ночью на Земле" Джима Джармуша и "Такси" Джафара Панахи.

58-летний Рахмат Хайдаров в середине 90-х потерял свой бизнес, уехал на заработки в Москву. В Душанбе у него – жена, дети и внуки, которым он отправляет деньги уже более двадцати лет.
Умед Рустамов эмигрировал в США. Приехав на языковые курсы в Нью-Йорк, он запросил политическое убежище. Сейчас он учится в Бруклинском колледже. Днем – учеба, ночью – работа. Круглосуточно – надежда на получение грин-карты.
44-летний Толиб Бахранов остался в Душанбе. Его жизнь – это забота о жене и трех маленьких детишках. После смерти отца Толиб стал главой рода, и теперь он несет моральную ответственность и за младших сестер и братьев.

Фильм создан русской службой Радио Свобода при поддержке телеканала "Настоящее Время".

Фильм Мумина Шакирова будет доступен на сайте Настоящего Времени с 2 апреля 22:00 мск по 4 апреля 22:00 мск

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