Уволен директор Центральноазиатских служб Радио Свободы

слева Соджида Мирзо, справа Аббас Джавади

CA-NEWS (TJ) - 2 апреля Аббас Джавади был уволен с поста директора Центральноазиатских программ Радио "Свободы”, сообщает сайт Ахбор.

Его отставку называют "уходом на пенсию", но его увольнение произшло на фоне международной критики политики таджикской службы "Радио Озоди". Ему 72 года, говорится в статье.

Его в качестве врио заменила Венера Джуматаева, работавшая директором Кыргызской службы Радио Свободы.

*Венера Джуматаева

Вместо Джуматаевой и.о. директора Кыргызской службы назначена Гулайим Ашакеева, отмечает издание.

Соджида Мирзо, более 10 лет руководившая "Озоди”, была уволена 1 апреля из-за нарушений журналистских стандартов и миссии Радио "Свободы”.

2 апреля таджикский журналист и ветеран радио "Свободы” Салим Аюбзод был представлен в качестве и.о. директора таджикской службы радио Озоди.

*Салим Аюбзод

Напомним, 26 марта Радио Свободная Европа/Радио Свобода официально признало, что их таджикская служба, известное как Радио «Озоди», служила в интересах правительства Таджикистан.