Около 80 казахстанцев застряли в аэропорту в ОАЭ

CA-NEWS (CA) - 3 апреля около 80 казахстанцев, отправляющихся в Шымкент, не могут вылететь из аэропорта Дубаи. Причина задержки неизвестна, передает Zakon.kz.

По словам официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, дипломаты Казахстана в Дубаи взяли данный вопрос на особый контроль. Никаких жалоб на данный момент нет.

По информации авиакомпании Fly Dubai, все пассажиры, кто нуждался, размещены в гостинице и обеспечены питанием. Авиакомпания планирует предоставить альтернативу на вылет через Алматы, Бишкек и Ташкент. Предполагается, что все пассажиры уже завтра либо послезавтра вылетят в Казахстан.