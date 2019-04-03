Около 80 казахстанцев застряли в аэропорту в ОАЭ
- Азия и мир, общество
- 9:32, 03 апреля 2019
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CA-NEWS (CA) - 3 апреля около 80 казахстанцев, отправляющихся в Шымкент, не могут вылететь из аэропорта Дубаи. Причина задержки неизвестна, передает Zakon.kz.
По словам официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, дипломаты Казахстана в Дубаи взяли данный вопрос на особый контроль. Никаких жалоб на данный момент нет.
По информации авиакомпании Fly Dubai, все пассажиры, кто нуждался, размещены в гостинице и обеспечены питанием. Авиакомпания планирует предоставить альтернативу на вылет через Алматы, Бишкек и Ташкент. Предполагается, что все пассажиры уже завтра либо послезавтра вылетят в Казахстан.