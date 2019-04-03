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  3 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Около 80 казахстанцев застряли в аэропорту в ОАЭ

CA-NEWS (CA) -  3 апреля около 80 казахстанцев, отправляющихся в Шымкент, не могут вылететь из аэропорта Дубаи. Причина задержки неизвестна, передает Zakon.kz.

По словам официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, дипломаты Казахстана в Дубаи взяли данный вопрос на особый контроль. Никаких жалоб на данный момент нет.

По информации авиакомпании Fly Dubai, все пассажиры, кто нуждался, размещены в гостинице и обеспечены питанием. Авиакомпания планирует предоставить альтернативу на вылет через Алматы, Бишкек и Ташкент. Предполагается, что все пассажиры уже завтра либо послезавтра вылетят в Казахстан.

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