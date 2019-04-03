Кто из молодых монголов вошел в список Forbes Asia?

CA-NEWS (MNG) - Монгольские предприниматели вошли в список самых перспективных людей Азии до 30 лет, составленный журналом Forbes, сообщает khadlan.mn.

Кто они?

Орчлон Энхцэцэг. Генеральный директор Clean Energy Asia





Орчлон Энхцэцэг - генеральный директор Clean Energy Asia, энергетического стартапа, основанного в 2012 году, целью которого является использование огромных ветровых и солнечных ресурсов Монголии для снижения зависимости страны от импортируемого топлива и электроэнергии. Clean Energy Asia - совместное предприятие Newcom, монгольского телекоммуникационного конгломерата, и SB Energy, энергетического подразделения Softbank Group. В 2017 году Clean Energy Asia привлекла 128 миллионов долларов для строительства своей первой ветровой электростанции мощностью 50 МВт в пустыне Гоби.

По мнению предпринимателя эта задача назрела уже давно, Монголия в значительной степени зависит от импорта топлива из России, несмотря на наличие собственных ветровых и солнечных ресурсов. Эта зависимость способствует серьезному загрязнению воздуха во время зимнего отопительного сезона и подрывает потенциал страны как экспортера экологически чистой энергии.

Бямбажаргал Аюушжав. Основатель Фонда Фаро





Защитница образования Бямбажаргал Аюушжав является соучредителем Faro Education, одной из крупнейших сетей языковых школ в Монголии. «Faro» в переводе с испанского означает «маяк», цель компании — служить маяком для продвижения образования в стране. Являясь сторонником просвещения населения по вопросам цифровой грамотности, Бямбажаргал основала в Монголии Фонд Фаро, предназначенный повысить цифровую грамотность населения путем проведения учебных программ.

Эрдэнэтулга Рэнцэн. Вице-президент, RVJ Capital





Работая в группе природных ресурсов Morgan Stanley в Нью-Йорке, Эрдэнэтулга был вдохновлен идеей помочь диверсифицировать экономику Монголии для снижения зависимости от сырьевых товаров. Вернувшись в Монголию молодой предприниматель присоединился к RVJ Capital и возглавил крупные инвестиционные проекты, такие, как создание завода по производству кашемира, и строительство крупного отеля рядом с новым аэропортом Улан-Батора. Эрдэнэтулга был лучшим шахматистом на Род-Айленде во время учебы в университете Брауна. Об этом передает новостной сайт yehe.asia.