Адвокат Гульнары Каримовой раскрыл её местонахождение

CA-NEWS (UZ) - Адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа (швейцарец) раскрыл местоположение дочери первого президента Узбекистана в своем Twitter.

"Только что прибыл в Зангиотинскую женскую тюремную колонию № 21. Пытаюсь получить приемлемые условия для встречи с клиентом", – написал адвокат, использовав хештег #Karimova.

#Karimova Just arrived at Zangiota women’s prison colony Nr. 21. Trying to obtain acceptable conditions for our client’s meeting.